Шакил О′Нил: «Энтони Дэвис – не бигмен, а тяжелый форвард»

Член Зала славы ′Нил заявил, что Энтони Дэвиса нельзя сравнивать с бывшими центровыми «Лейкерс» Дуайтом Ховардом и Эндрю Байнэмом, потому что он тяжелый форвард.

«Во-первых, давайте не будем путать, Энтони Дэвис – не бигмен, а тяжелый форвард. Если объединить бигмена и тяжелого форварда, тогда можно спорить об этом целыми днями.

Энтони Дэвис отлично играет. Я не хочу его критиковать, но скажу то же самое, что мне сказал .

Однажды в его карьере, по-моему, когда он играл за «Новый Орлеан», мы сказали, что через два года он станет лучшим игроком в лиге. У него было много травм. Но посмотрите, они хорошо выступают. Он перешел в «Лейкерс» и сделал то, что должен был сделать. Они выиграли чемпионат, чемпионат в «пузыре».

Когда ты играешь за , все ждут от тебя чемпионства», – сказал Шак.

Спасибо США за зимнее время, а баскетбольным богам – за здорового Энтони Дэвиса. Мои любимые игроки и команды ноября