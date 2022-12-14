Шакил О′Нил: «Энтони Дэвис – не бигмен, а тяжелый форвард»
Член Зала славы Шакил О′Нил заявил, что Энтони Дэвиса нельзя сравнивать с бывшими центровыми «Лейкерс» Дуайтом Ховардом и Эндрю Байнэмом, потому что он тяжелый форвард.
«Во-первых, давайте не будем путать, Энтони Дэвис – не бигмен, а тяжелый форвард. Если объединить бигмена и тяжелого форварда, тогда можно спорить об этом целыми днями.
Энтони Дэвис отлично играет. Я не хочу его критиковать, но скажу то же самое, что мне сказал Карим Абдул-Джаббар.
Однажды в его карьере, по-моему, когда он играл за «Новый Орлеан», мы сказали, что через два года он станет лучшим игроком в лиге. У него было много травм. Но посмотрите, они хорошо выступают. Он перешел в «Лейкерс» и сделал то, что должен был сделать. Они выиграли чемпионат, чемпионат в «пузыре».
Когда ты играешь за «Лейкерс», все ждут от тебя чемпионства», – сказал Шак.
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’Давайте не будем путать’ - сказал Шакил. И нанёс такой чепухи и путаницы, что глаза на лоб лезут. Впрочем, как обычно.
П.с. то, что новая коммент-секция не может справиться с ковычками - это просто угар.