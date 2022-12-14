Шакил О′Нил: «Энтони Дэвис – не бигмен, а тяжелый форвард»

Теги Лейкерс Шакил О′Нил НБА Карим Абдул-Джаббар Энтони Дэвис Баскетбол

Член Зала славы Шакил О′Нил заявил, что Энтони Дэвиса нельзя сравнивать с бывшими центровыми «Лейкерс» Дуайтом Ховардом и Эндрю Байнэмом, потому что он тяжелый форвард.

«Во-первых, давайте не будем путать, Энтони Дэвис – не бигмен, а тяжелый форвард. Если объединить бигмена и тяжелого форварда, тогда можно спорить об этом целыми днями.

Энтони Дэвис отлично играет. Я не хочу его критиковать, но скажу то же самое, что мне сказал Карим Абдул-Джаббар.

Однажды в его карьере, по-моему, когда он играл за «Новый Орлеан», мы сказали, что через два года он станет лучшим игроком в лиге. У него было много травм. Но посмотрите, они хорошо выступают. Он перешел в «Лейкерс» и сделал то, что должен был сделать. Они выиграли чемпионат, чемпионат в «пузыре».

Когда ты играешь за «Лейкерс», все ждут от тебя чемпионства», – сказал Шак.

Спасибо США за зимнее время, а баскетбольным богам – за здорового Энтони Дэвиса. Мои любимые игроки и команды ноября

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7 комментариев

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Mikael Rikhard
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ну прям Америку открыл
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...Quo Vadis...
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Ответ noke
(First note, let’s not get it twisted, Anthony Davis is not a big man, he’s a power forward. So let’s just let’s put combined big man and power forward, we can have this argument all day, every day. He’s playing great. Not being critical of him) ’Давайте не будем путать’ - сказал Шакил. И нанёс такой чепухи и путаницы, что глаза на лоб лезут. Впрочем, как обычно. П.с. то, что новая коммент-секция не может справиться с ковычками - это просто угар.
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...Quo Vadis...
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Ответ Мурзин Ринат
А если бы Гсв взяли гайку в пузыре? А если бы Кавай взял гайку в пузыре? Если бы Джимми взял гайку в пузыре ? Вы бы сейчас себя в грудь били какие же они великие и легендарные, но неее, это же Леброн, надо захейтить) Хватит уже)
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noke
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(First note, let’s not get it twisted, Anthony Davis is not a big man, he’s a power forward. So let’s just let’s put combined big man and power forward, we can have this argument all day, every day. He’s playing great. Not being critical of him)

’Давайте не будем путать’ - сказал Шакил. И нанёс такой чепухи и путаницы, что глаза на лоб лезут. Впрочем, как обычно.

П.с. то, что новая коммент-секция не может справиться с ковычками - это просто угар.
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Мурзин Ринат
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Ответ бредихин
Даже шак сделал акцент на пузырь
А если бы Гсв взяли гайку в пузыре? А если бы Кавай взял гайку в пузыре? Если бы Джимми взял гайку в пузыре ? Вы бы сейчас себя в грудь били какие же они великие и легендарные, но неее, это же Леброн, надо захейтить) Хватит уже)
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Ответ бредихин
Даже шак сделал акцент на пузырь
Потому что для лал это было идеально, опытные игроки без болельщиков
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бредихин
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Даже шак сделал акцент на пузырь
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