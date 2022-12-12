Рич Пол – о критике в адрес Энтони Дэвиса: «За последние пару лет у него было несколько ужасных ситуаций»

Основатель влиятельного агентства Klutch Sports Рич Пол высказался по поводу критики в адрес центрового Энтони Дэвиса.

«Во-первых, нужно понимать, что такое СМИ. Они выполняют свою работу. Что-то пишется по сценарию, что-то основано на аналитике, что-то основано на количестве просмотров. Когда вы говорите на определенные темы, вы увеличиваете количество просмотров.

Если игрок, особенно такой как Энтони Дэвис, выбыл из строя, СМИ будут его пинать. Но за последние пару лет у него было несколько ужасных ситуаций. Парня толкнули в колено. За год до этого он травмировал подколенное сухожилие или пах. Такое случается, когда ты занимаешься спортом», – сказал Пол.

Спасибо США за зимнее время, а баскетбольным богам – за здорового Энтони Дэвиса. Мои любимые игроки и команды ноября