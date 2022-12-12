Энтони Дэвис – о результате 3-3 на выезде: «Мы считаем этот тур успешным»

Центровой Энтони Дэвис согласился с партнером по команде , который назвал прошедший выездной тур (3-3) успешным.

«Мы обязаны были победить сегодня в Детройте, мы знали это. Ранее мы проиграли в Филадельфии, до этого мы с Броном не играли в Кливленде. Мы считаем этот выездной тур успешным – 50 процентов.

Последний матч всегда самый сложный, потому что ты возвращаешься домой, пробыв в дороге 11 дней. Мы демонстрировали стойкость и продолжали бороться за победу, которую обязаны были одержать», – сказал Дэвис.

Спасибо США за зимнее время, а баскетбольным богам – за здорового Энтони Дэвиса. Мои любимые игроки и команды ноября