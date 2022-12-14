Игроки мужской и женской команд МБА провели фотосессию на станции Мневники

Официальный YouTube-канал МБА представил видеосюжет о фотосессии клуба на станции Мневники.

В фотосессии приняли участие игроки и мужской, и женской команд МБА.

«В метро мы еще не фотографировались. Здесь очень холодно, но очень прикольно и интересно. Мы собрались все вместе, и девочки, и ребята, музыка играет. Есть какой-то шарм, какая-то тусовочка. Интересно, можно пообщаться с ребятами, потому что не удается с ними общаться, хоть мы и тренируемся в одном зале», – рассказала защитник МБА Карина Низамова.

«Московский метрополитен – один из символов столицы. Станция «Мневники» появилась на карте метро недавно, но сразу стала близка нашему клубу. Во-первых, она находится в относительной близости с домашней ареной команд МБА – Баскет Холл Москва. Во-вторых, станция оформлена в клубных красно-белых цветах. В-третьих, эту станцию проектировала и строила компания «Мосинжпроект» – генеральный спонсор клуба», – говорится в описании.

У МБА – лучший старт в истории Единой лиги. А ведь в команде даже нет легионеров!