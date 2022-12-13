Александр Хоменко вылетел в Рим, где ему будет сделана операция на крестообразной связке колена

Разыгрывающий МБА Александр Хоменко сегодня вылетел в Рим, где ему будет сделана операция на крестообразной связке колена.

Операция будет проведена в известной клинике Villa Stuart, которая специализируется на «крестах» и пользуется спросом у элитных спортсменов по игровым видам.

Хоменко получил травму в ноябрьском матче Лиги ВТБ с «Пармой».

В нынешнем сезоне 23-летний Хоменко провел за дебютанта Лиги ВТБ 14 матчей, набирая 11,1 очка, 3,7 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру.

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