МБА интересуется Владимиром Карпенко и Даниилом Аксеновым

хочет подписать разыгрывающего на замену и Макару Коновалову, которые выбыли на длительный срок из-за травм.

Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», московская команда проявляет интерес к (22 года, 192 см) из и Даниилу Аксенову из «Астаны» (27 лет, 183 см).

В нынешнем сезоне Карпенко провел только три матча за основу ЦСКА в лиге ВТБ и выступает в основном за вторую команду в Суперлиге, набирая в среднем по 22 очка, 4,9 передачи, 3,7 подбора и 2 перехвата за встречу.

Аксенов удачно играет на старте сезона Лиги ВТБ, набирая 11,5 очка и 3,8 передачи в среднем за матч.

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