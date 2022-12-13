МБА интересуется Владимиром Карпенко и Даниилом Аксеновым
МБА хочет подписать разыгрывающего на замену Александру Хоменко и Макару Коновалову, которые выбыли на длительный срок из-за травм.
Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», московская команда проявляет интерес к Владимиру Карпенко (22 года, 192 см) из ЦСКА и Даниилу Аксенову из «Астаны» (27 лет, 183 см).
В нынешнем сезоне Карпенко провел только три матча за основу ЦСКА в Единой лиге ВТБ и выступает в основном за вторую команду в Суперлиге, набирая в среднем по 22 очка, 4,9 передачи, 3,7 подбора и 2 перехвата за встречу.
Аксенов удачно играет на старте сезона Лиги ВТБ, набирая 11,5 очка и 3,8 передачи в среднем за матч.
Тинейджер из «Атланты» – новый король победных бросков! 2 «баззера» всего за 23 игры в НБА – уже обогнал Карри, Янниса и Йокича
Комментарии