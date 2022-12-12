Дмитрий Песков: «Бриттни Грайнер выполнила все необходимые для помилования процедуры»

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Американская баскетболистка Бриттни Грайнер перед своим освобождением и возвращением в США выполнила все необходимые процедуры.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, писала ли спортсменка прошение о помиловании.

«Все необходимые процедуры были выполнены», – сказал Песков.

В четверг, 8 декабря, центровая УГМК Бриттни Грайнер, осужденная в России на девять лет по обвинению в контрабанде наркотиков, была освобождена из-под стражи в результате обмена на россиянина Виктора Бута.

Бут отбывал в США 25-летний тюремный срок за торговлю оружием. Он был арестован в Таиланде в 2008 году и впоследствии выдан США.

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