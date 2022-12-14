Леброн Джеймс исполнил данк «мельница» в быстром отрыве
Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс во время домашнего матча против «Бостона» исполнил красивый данк «мельница» в быстром отрыве.
На последней минуте третьей четверти Джеймс перехватил передачу Сэма Хаузера, убежал один на один с кольцом и вколотил сверху в высоком прыжке.
37-летний форвард проводит 20-й сезон в НБА.
Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна
1. Michael Jordan 562
2-3. Wilt Chamberlain 516
2-3. LeBron James 516