Леброн Джеймс исполнил данк «мельница» в быстром отрыве

Суперзвезда «Лейкерс» во время домашнего матча против исполнил красивый данк «мельница» в быстром отрыве.

На последней минуте третьей четверти Джеймс перехватил передачу , убежал один на один с кольцом и вколотил сверху в высоком прыжке.

37-летний форвард проводит 20-й сезон в .

Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна