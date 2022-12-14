Леброн Джеймс исполнил данк «мельница» в быстром отрыве

Теги Бостон Леброн Джеймс Лейкерс НБА видео Сэм Хаузер Баскетбол

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс во время домашнего матча против «Бостона» исполнил красивый данк «мельница» в быстром отрыве.

На последней минуте третьей четверти Джеймс перехватил передачу Сэма Хаузера, убежал один на один с кольцом и вколотил сверху в высоком прыжке.

37-летний форвард проводит 20-й сезон в НБА.

Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна

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3 комментария

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Марсель Объелся
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И это в двух неделях от 38 лет
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Владимир Алексеев
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Леброн догнал Чемберлена по количеству матчей с 30+ очками.
1. Michael Jordan 562
2-3. Wilt Chamberlain 516
2-3. LeBron James 516
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vlasovsport
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Ну не в высоком, а в вымученном... Но все равно, для Деда - кросавчег!
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