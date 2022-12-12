Зайон Уильямсон – о 1-м месте на Западе: «Для нас это важно»

Форвард «Нового Орлеана» заявил, что для его команды первое место в Западной конференции имеет важное значение.

«Мы – первые на Западе на данный момент.

Я знаю, что для многих людей это не имеет большого значения, потому что сезон еще только начинается, но для нас занимать такое место — это важно. Мы хотим не только сохранить его, но и укрепиться», – сказал Уильямсон.

«Пеликанс» продлили свою победную серию до семи матчей, во второй раз подряд обыграв «Санз» (129:124).

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