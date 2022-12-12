Зайон Уильямсон и Джоэл Эмбиид – лучшие игроки недели

Форвард «Нового Орлеана» и центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид признаны лучшими игроками недели в Западной и Восточной конференциях соответственно.

Уильямсон на прошедшей неделе помог «Пеликанс» одержать три победы в трех матчах. Показатели 22-летнего форварда составили 33,0 очка и 8,3 подбора в среднем за матч при 70,4 процента с игры.

Эмбиид на минувшей неделе набирал 43,3 очка и делал 10,3 подбора в среднем за встречу, реализуя 63,9 процента с игры. «Сиксерс» выиграли два матча из трех.

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