«Чикаго» подписал негарантированный контракт с Костасом Адетокумбо

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«Чикаго» подписал негарантированный контракт с форвардом Костасом Адетокумбо (24 года, 208 см), пишет инсайдер НБА Шэмс Чарания.

Греческий баскетболист поборется за место в составе «Буллс» в тренировочном лагере команды.

Адетокумбо провел три сезона НБА, выступая за «Лейкерс» и «Даллас». Большую часть времени он играл в фарм-командах.

В прошлом сезоне форвард выступал за «Виллербан». В 23 матчах Евролиги он набирал в среднем 6,2 очка и 2,8 подбора за 13,5 минуты на площадке.

Также Костас принял участие в Евробаскете-2022 в составе сборной Греции вместе с братьями Яннисом и Танасисом Адетокумбо.

Яннис тоже покидает Евробаскет. В баскетболе ФИБА он не потянул против Денниса Шредера

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