Яннис Адетокумбо – о братьях в сборной: «Наша мечта сбылась»

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Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо поделился ожиданиями от выступления на сборную Греции вместе с братьями Костасом, Танасисом и Алексом.

«Наша мечта сбылась. Мы говорили, что однажды добьемся этого. Гордимся тем, что защищаемся друг против друга на тренировках сборной. Нашей маме не терпится прийти на матчи. На площадке они мои товарищи по команде, а не братья», – сказал Яннис.

Баскетболисты представят Грецию на чемпионате Европы-2022, который пройдет с 1 по 18 сентября в нескольких странах.

Disney+ выпустил фильм об идеальной семье Адетокумбо. Яннис в нем даже не главный герой

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