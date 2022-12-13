Ростислав Вергун: ««Минск» уступает почти на всех позициях, и ждать чуда не приходится»

Главный тренер «Минска» после поражения от «Пармы» (62:85) в лиге ВТБ отметил разницу в классе команд.

«Статистически мы уступили сопернику практически во всех компонентах игры. В игре в баскетбол сложно хитрить. И в размере, и в силе, и в мастерстве мы уступаем почти на всех позициях, и ждать чуда не приходится. Игра диктует свои правила и принципы, нам нужно развиваться и становиться сильнее, хотя бы в мастерстве», – сказал Вергун.

одержал только одну победу в 15 матчах нынешнего сезона Лиги ВТБ.

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