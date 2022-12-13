Евгений Пашутин – о матче с «Минском»: «Это командная победа, она придаст «Парме» уверенности»

Теги Евгений Пашутин Минск Единая лига ВТБ Парма-Пари Баскетбол

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин остался доволен игрой команды в матче Единой лиги ВТБ против «Минска» (85:62).

«Поздравляю всех, мы вернулись на победный путь. Сегодня мы первый раз за полгода сыграли почти в полном составе, многие парни оправились от болезней и травм.

Была энергия от защиты, прессинговали соперника практически на протяжении всего матча, играли за получение, сделали 9 блок-шотов, хорошо контролировали подбор и не давали совершать легкие броски их снайперам. В нападении стали двигать мяч и играли командно, это командная победа, она придаст нам уверенности», – заявил Пашутин.

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