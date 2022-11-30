Лига ВТБ опубликовала фото ко Дню домашних животных. Малик Диме запечатлен со львом
Единая лига ВТБ представила фотоподборку из шести снимков, которая посвящена Всемирному дню домашних животных (30 ноября).
Не первых пяти фото Александр Платунов («Парма»), Никола Милутинов (ЦСКА), Ростислав Вергун («Минск»), Михаил Кулагин (УНИКС) и Андрей Десятников (ЦСКА) запечатлены с собаками, на шестом – сенегальский центровой «Пармы» Малик Диме стоит рядом со львом.
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Фото: телеграм-канал Единой лиги ВТБ
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