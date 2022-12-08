Евгений Пашутин: «Результативность Эртеля за первую половину поломала нашу игру»

Главный тренер «Пармы» заявил, что 21 очко сломало игру его команды в матче против (60:91).

«Нас хватило на первую четверть, а во второй четверти «Зенит» стал играть более жестко. Мы не совершали броски, не попадали даже открытые. Плюс, не возвращались в защиту.

Результативность Эртеля за первую половину просто поломала нашу игру. В первой четверти мы контролировали, больше играли позиционно, 5 на 5, а вот во второй 10-минутке не смогли это сделать. Эмоции захлестнули. Это момент в игре стал ключевым.

У нас не такая талантливая команда в нападении, много молодых ребят, но мы должны быть сконцентрированы больше на защите, на давлении на мяч, на коммуникации», – сказал Пашутин.

Эртель обновил личный рекорд результативности, набрав в матче 27 очков.

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