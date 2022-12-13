Скотт Мачадо: «Астане» нечего терять. Они могут играть раскованно и без давления»
Защитник «Автодора» Скотт Мачадо рассказал о задачах команды на выездной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной».
«Обычно команде, находящейся на последнем месте, нечего терять. Поэтому она может играть раскованно, без дополнительного давления. Следовательно, в предстоящем матче мы обязаны хорошо защищаться и как можно лучше действовать в нападении.
Будет тяжелая борьба, которую нам надо выиграть», – заявил Мачадо.
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