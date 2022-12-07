Скотт Мачадо – о переходе в «Автодор»: «Помню, как приезжал в Саратов в 2015 году с «Калевом»

Бразильский разыгрывающий Скотт Мачадо прокомментировал переход в саратовский .

«Подписать контракт с «Автодором» – нечто особенное. Помню, как приезжал играть сюда в 2015 году вместе с , и мне запомнилась потрясающая публика.

Очень рад вернуться в Саратов. Постараюсь помочь своим партнерам по команде и клубу добиться максимальных результатов», – сказал игрок.

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