«Автодор» подписал Скотта Мачадо

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Саратовский «Автодор» объявил о подписании контракта с бразильским разыгрывающим Скоттом Мачадо (32 года, 187 см).

Последние три сезона Мачадо выступал за «Кэрнс Тайпенс». В чемпионате Австралии-2021/22 он в среднем набирал 10,2 очка, делал 5,4 передачи и 3,1 подбора за 28,1 минуты игрового времени.

В 2020 году бразилец помог австралийской команде выйти в полуфинал NBL и был включен в символическую пятерку по итогам сезона.

На счету Мачадо 15 матчей в НБА за «Хьюстон», «Лейкерс» и «Голден Стэйт».

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