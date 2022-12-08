Открыта продажа билетов на матч «Астана» – «Автодор»
Открыта продажа билетов на домашний матч баскетбольного клуба «Астана» против «Автодора» в рамках Единой Лиги ВТБ.
Команда Олега Киселева уже встречалась с этим клубом, но в гостях: тогда казахстанцы уступили. Домашняя игра будет шансом на реванш, и поддержка со стороны болельщиков будет очень важна в этом непростом поединке.
Игра пройдет на велотреке «Сарыарка» и начнется в 19:30 по времени Астаны.
Билеты можно купить на сайте Zakazbiletov.
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