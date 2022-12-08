Открыта продажа билетов на матч «Астана» – «Автодор»

Теги Автодор Единая лига ВТБ Астана Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Открыта продажа билетов на домашний матч баскетбольного клуба «Астана» против «Автодора» в рамках Единой Лиги ВТБ.

Команда Олега Киселева уже встречалась с этим клубом, но в гостях: тогда казахстанцы уступили. Домашняя игра будет шансом на реванш, и поддержка со стороны болельщиков будет очень важна в этом непростом поединке.

Игра пройдет на велотреке «Сарыарка» и начнется в 19:30 по времени Астаны.

Билеты можно купить на сайте Zakazbiletov.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные