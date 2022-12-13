Дарко Руссо: «Астана» показывает большой прогресс. Сейчас они играют гораздо лучше»

Главный тренер поделился ожиданиями от выездного матча регулярного чемпионата лиги ВТБ с «Астаной».

«Мы встречаемся с командой, которая показывает большой прогресс. В начале сезона выступала плохо, но сейчас играет гораздо лучше, особенно в защите. Недавно наши соперники подписали еще двух качественных защитников – Вона и Джонсона.

Против «Астаны» мы снова сыграем не в полном составе. Нам точно не помогут Гарретт, Боутрайт и Колесников. Пока не знаем, примет ли участие в матче Загорац, поскольку форварда беспокоит спина. Под вопросом Пранаускис, у которого накануне поднялась температура. Петенев прилетел в Казахстан, но не тренировался с нами последние 20 дней.

В любом случае мы постараемся сделать все, что в наших силах, а там посмотрим, что из этого получится», – заявил Руссо.

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