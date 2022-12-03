Дарко Руссо: «Автодор» сыграл с большой страстью, желанием и энергией»

Главный тренер похвалил команду за выступление в матче лиги ВТБ против (72:68).

«В первую очередь, я очень рад за игроков. Сегодня они выложились более чем на 100 процентов. Все сыграли чрезвычайно хорошо – с большой страстью, желанием и энергией.

Мы хорошо защищались. Знали, что в отсутствие Райана Боутрайта нам будет нелегко набирать очки, но мы действовали как команда в защите и нападении. Поэтому я очень доволен», – сказал Руссо.

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