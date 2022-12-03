Дарко Руссо: «Автодор» сыграл с большой страстью, желанием и энергией»
Главный тренер «Автодора» Дарко Руссо похвалил команду за выступление в матче Единой лиги ВТБ против МБА (72:68).
«В первую очередь, я очень рад за игроков. Сегодня они выложились более чем на 100 процентов. Все сыграли чрезвычайно хорошо – с большой страстью, желанием и энергией.
Мы хорошо защищались. Знали, что в отсутствие Райана Боутрайта нам будет нелегко набирать очки, но мы действовали как команда в защите и нападении. Поэтому я очень доволен», – сказал Руссо.
Комментарии