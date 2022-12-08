Дарко Руссо: «Матч против «Нижнего» будет очень тяжелым из-за отсутствия четырех травмированных»

Главный тренер рассказал о трудностях при подготовке команды к выездному матчу регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Нижним Новгородом».

«Во второй раз за последние недели нам противостоит команда, которая уже долгое время выступает под руководством одного тренера. Зоран Лукич возглавляет «Нижний Новгород» на протяжении 10-11 лет. Баскетболисты хорошо понимают его систему и требования, действуют организованно и агрессивно.

Мы постараемся интегрировать в команду нашего новичка Скотта Мачадо. Однако матч будет для нас очень тяжелым в отсутствие сразу четырех травмированных игроков – Брэндона Гарретта, Райана Боутрайта, Александра Петенева и Евгения Колесникова, который сломал палец на недавней тренировке», – заявил Руссо.

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