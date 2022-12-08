Дарко Руссо: «Невозможно играть против «НН» без агрессии и рассчитывать на победу»

Главный тренер считает, что, несмотря на небольшую разницу в счете (69:74), его команда не могла одержать победу над «Нижним Новгородом» в сегодняшнем матче Лиги ВТБ.

«Все в нынешнем матче решилось еще в первой половине. Мы играли без концентрации, о чем говорят 11 подборов «Пари НН» в нападении. Во второй половине попытались изменить ситуацию, внимательно отнеслись к подбору в защите и даже сумели подобраться довольно близко к сопернику.

Может быть, кто-то скажет, что мы могли взять победу в этом матче. Я так не считаю. Невозможно играть против нижегородцев без агрессии, как мы в первой половине, и рассчитывать на победу. Не с этой командой.

Хочу поздравить своего друга Зорана Лукича и пожелать ему удачи в дальнейшем», – сказал Руссо.

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