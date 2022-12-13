Сергей Базаревич – о матче с ЦСКА: «Шансы есть всегда – и мы сегодня будем пытаться»
Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с ЦСКА.
«Чтобы иметь шансы в матче против такой команды, как ЦСКА, нужно, конечно, больше времени на подготовку – важно наиграть какие-то сюрпризы и удивить соперника. Но календарь такой, какой он есть, и у нас этого времени на подготовку нет.
Тем не менее, шансы есть всегда – и мы сегодня будем пытаться. Тем более, у нас возвращается Малкольм Томас, будем интегрировать его в состав», – заявил Базаревич.
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