Участнику Евролиги потребовался овертайм, чтобы одолеть в матче чемпионата Франции.

Кандидат на 1-й номер драфта набрал 27 очков (11 из 20 с игры), 11 подборов, 3 передачи и 3 перехвата при 32 баллах за эффективность.

«Монако» победил со счетом 95:82.

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