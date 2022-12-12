Виктор Вембаньяма набрал 27 очков и 11 подборов в матче с «Монако»
Участнику Евролиги «Монако» потребовался овертайм, чтобы одолеть «Метрополитан» Виктора Вембаньямы в матче чемпионата Франции.
Кандидат на 1-й номер драфта НБА набрал 27 очков (11 из 20 с игры), 11 подборов, 3 передачи и 3 перехвата при 32 баллах за эффективность.
«Монако» победил со счетом 95:82.
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