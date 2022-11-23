НБА заплатила Французской лиге 133 000 евро за права на трансляцию матчей Виктора Вембаньямы

НБА заплатила 133 000 евро за права на трансляцию матчей чемпионата Франции с участием «Метрополитана», за который выступает главный претендент на первый номер драфта-2023 , сообщает Le Parisien.

«Метрополитан» просит у лиги хотя бы часть «суммы, которая кажется смехотворной по сравнению с бюджетом НБА».

«Лига утверждает, что владеет правами на чемпионат Франции, но если присмотреться внимательнее, НБА интересует только Виктор. Лига играет со словами. Нас даже не информировали о переговорах. Мы просто хотим, чтобы нас уважали. Мы не единственные, кто задает этот вопрос, он интересует и другие клубы. Именно поэтому мы обратились с запросом к руководству лиги», – рассказал президент .

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