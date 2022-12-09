Болельщики «Сперс» после 11 поражений подряд надели майки «Сливаем ради Вембаньямы»
«Сан-Антонио» подошел к матчу против «Хьюстона» с серией из 11 поражений подряд.
Два поклонника клуба пришли на игру в майках, которые вместе образуют послание «Сливаем ради Вембаньямы».
Французский бигмен Виктор Вембаньяма – главный претендент на 1-й номер драфта-2023.
«Сперс» в четверг обыграли «Рокетс» со счетом 118:109 и с результатом 7-18 делят с соседями 14-15-е место в таблице Западной конференции.
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Фото: jm1932
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