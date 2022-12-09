«Сан-Антонио» подошел к матчу против «Хьюстона» с серией из 11 поражений подряд.

Два поклонника клуба пришли на игру в майках, которые вместе образуют послание «Сливаем ради Вембаньямы».

Французский бигмен – главный претендент на 1-й номер драфта-2023.

«Сперс» в четверг обыграли «Рокетс» со счетом 118:109 и с результатом 7-18 делят с соседями 14-15-е место в таблице Западной конференции.

Шок в «Сан-Антонио»: выгнали 19-летнюю надежду, хотя только что продлили. Игрок заявил о проблемах с психикой

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