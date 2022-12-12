Лука Дончич восстановился после травмы и сыграет в матче против «Тандер»

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Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич восстановился после растяжения правой четырехглавой мышцы бедра и сможет принять участие в сегодняшнем матче против «Оклахомы».

Словенец пропустил один матч. В его отсутствие «Мэверикс» проиграли «Буллс» со счетом 115:144.

В нынешнем сезоне Дончич проводит почти 37 минут на площадке в среднем за матч. Он набирает рекордные за карьеру 32,9 очка, а также 8,8 передачи, 8,5 подбора и 1,8 перехвата.

Гонка за MVP. Яннис доминирует под щитами, Дончич стартовал как Чемберлен, а Донован Митчелл в топ-3

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