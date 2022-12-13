Спенсер Динуидди забросил 3-очковый от щита под сирену об окончании владения

Защитник реализовал сложный 3-очковый в четвертой четверти матча с «Оклахомой» (121:114).

Динуидди забросил из-за дуги от щита под сирену об окончании владения за 6:24 до конца игры при «+7».

В активе Спенсера в понедельник 20 очков, 7 подборов и 10 передач.

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