Разыгрывающий «Хоукс» в понедельник был оштрафован на 25 тысяч долларов за то, что днем ранее бросил мяч на трибуны после победы в овертайме над «Буллс» в Атланте.

«Извините меня, болельщики «Атланты», которым довелось коснуться победного для нас мяча. Не знал, что не могу этого сделать. Теперь уже нельзя отпраздновать чертову победу», – отреагировал Янг в социальных сетях.

Форвард Эй Джей Гриффин забросил победный мяч в игре с после ввода из-за боковой за 0,5 секунды до сирены.

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