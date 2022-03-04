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    Трэй Янг исполнил два решающих 3-очковых в концовке матча с «Буллс»

    Теги Атланта Чикаго НБА видео Трэй Янг Баскетбол

    Разыгрывающий «Хоукс» Трэй Янг стал главным действующим лицом концовки матча против «Буллс» (130:124).

    Янг исполнил два решающих 3-очковых – при счете 119:118 за 1 минуту 12 секунд до сирены и при 122:118 за 43,4 секунды до завершения встречи.

    В активе Янга 39 очков и 13 передач за 38 минут. Он реализовал 11 из 18 с игры, включая 7 из 9 из-за дуги.

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