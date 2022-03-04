Трэй Янг исполнил два решающих 3-очковых в концовке матча с «Буллс»

Разыгрывающий «Хоукс» стал главным действующим лицом концовки матча против «Буллс» (130:124).

Янг исполнил два решающих 3-очковых – при счете 119:118 за 1 минуту 12 секунд до сирены и при 122:118 за 43,4 секунды до завершения встречи.

В активе Янга 39 очков и 13 передач за 38 минут. Он реализовал 11 из 18 с игры, включая 7 из 9 из-за дуги.

Демар Дерозан вновь доминирует в регулярке НБА. Но мы по-прежнему уверены, что он оплошает в плей-офф