Пол Джордж не сыграет в Drew League этим летом

Форвард «Клипперс» Пол Джордж заявил, что не сыграет в полупрофессиональной лиге Drew League в нынешнее межсезонье.
Во время недавнего стрима в соцсетях Джордж признался, что слишком занят другими делами и не сможет найти время на участие в матчах лиги.
Ранее сообщалось, что форвард готовится сыграть на турнире впервые с 2014 года. Он пропустил большую часть минувшего сезона из-за травмы.
Этим летом в матчах Drew League уже принимали участие такие звезды НБА, Леброн Джеймс, Демар Дерозан, Трэй Янг и Джон Коллинз.
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