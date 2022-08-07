Пол Джордж не сыграет в Drew League этим летом

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Форвард «Клипперс» Пол Джордж заявил, что не сыграет в полупрофессиональной лиге Drew League в нынешнее межсезонье.

Во время недавнего стрима в соцсетях Джордж признался, что слишком занят другими делами и не сможет найти время на участие в матчах лиги.

Ранее сообщалось, что форвард готовится сыграть на турнире впервые с 2014 года. Он пропустил большую часть минувшего сезона из-за травмы.

Этим летом в матчах Drew League уже принимали участие такие звезды НБА, Леброн Джеймс, Демар Дерозан, Трэй Янг и Джон Коллинз.

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