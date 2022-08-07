Пол Джордж не сыграет в Drew League этим летом

Форвард заявил, что не сыграет в полупрофессиональной лиге Drew League в нынешнее межсезонье.

Во время недавнего стрима в соцсетях Джордж признался, что слишком занят другими делами и не сможет найти время на участие в матчах лиги.

Ранее сообщалось, что форвард готовится сыграть на турнире впервые с 2014 года. Он пропустил большую часть минувшего сезона из-за травмы.

Этим летом в матчах Drew League уже принимали участие такие звезды , , , Трэй Янг и Джон Коллинз.

В Лос-Анджелесе есть чудо-корт, где играли Федерер и Осака. Его построил миллионер, который любит моделей и не любит Шарапову