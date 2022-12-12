Леброн Джеймс: «Приветствуем Бриттни Грайнер с распростертыми объятиями»
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о том, что рад новости об обмене американки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута.
В результате обмена осужденная в России на девять лет по обвинению в контрабанде наркотиков звезда женской НБА освобождена из-под стражи и вернулась в США.
«Это потрясающе. Особенно с учетом грядущих праздников, она возвращается и может быть вместе с семьей. Наше братство и сестричество приветствует Бриттни Грайнер с распростертыми объятиями, она может рассчитывать на нашу любовь и поддержку.
Очень рад, что она вернулась домой, в США, это точно», – заявил Джеймс.
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