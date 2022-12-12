Звездный форвард рассказал о том, что рад новости об обмене американки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута.

В результате обмена осужденная в России на девять лет по обвинению в контрабанде наркотиков звезда женской освобождена из-под стражи и вернулась в США.

«Это потрясающе. Особенно с учетом грядущих праздников, она возвращается и может быть вместе с семьей. Наше братство и сестричество приветствует Бриттни Грайнер с распростертыми объятиями, она может рассчитывать на нашу любовь и поддержку.

Очень рад, что она вернулась домой, в США, это точно», – заявил Джеймс.

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