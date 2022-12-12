Звездный форвард высказался на тему возвращения центровой Бриттни Грайнер в США после пребывания в российской колонии.

Осужденная в России на девять лет по обвинению в контрабанде наркотиков Грайнер была освобождена из-под стражи в результате обмена на россиянина Виктора Бута.

«Невероятно. Она провела в России так много времени, в нечеловеческих условиях. Кажется, они там показывали кровать, на которой она спала... Когда увидел Бриттни первый раз, не узнал, потому что она была без дредов. Даже не знаю, сделала ли она это добровольно или как... Всегда здорово, когда кто-то из своих возвращается.

Мы живем внутри баскетбольной площадки, где все хорошо. В такой ситуации забываешь обо всем, что происходит снаружи. И эта история с Грайнер возвращает нас к реальности, важно понимать, как нам сильно повезло делать то, что мы делаем каждый божий день. Потому что в этом мире есть люди, и в частности наша сестра, которые переживают гораздо более серьезные вещи, чем баскетбол.

Хорошо, что она вернулась домой. Мы рады, что она снова здесь», – заявил Дэвис.

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Фото: Россия 1