Джоэл Эмбиид: «Пытаюсь разобраться, что за чертовщина случилась в концовке игры с «Лейкерс»

Центровой «Сиксерс» признался, что не понял, как команда позволила перевести матч в овертайм, когда вела 9 очков за 30 секунд до сирены.

«Пытаюсь разобраться, что за чертовщина случилась в концовке. Мы не должны были допускать что-то подобное в том положении, в котором находились.

И все же я рад, что у нас была еще одна возможность, и в овертайме мы сделали то, что должны были», – заявил Эмбиид.

По итогам встречи лидер «76-х» набрал 38 очков, 12 подборов и 5 передач.

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