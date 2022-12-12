Джоэл Эмбиид – о 53 очках в матче с «Шарлотт»: «Мяч сам находил меня»

Звездный центровой «Филадельфии» записал на свой счет 53 очка и 12 подборов в победном матче с (131:113).

«Мяч сам находил меня. У нас было отличное движение мяча, и он сам находил меня.

Мы победили. Здорово, когда достигаешь каких-то исторических результатов, а когда при этом побеждаем. Я счастлив от того, что внес существенный вклад именно в победном матче», – заявил Эмбиид.

За 34 минуты Эмбиид реализовал 20 из 32 с игры и 11 из 11 с линии. В его активе также 3 передачи и 1 блок-шот.

В последних 10 матчах Джоэл набирает в среднем 37,9 очка, это третий результат в истории клуба (первое и второе место у Чемберлена – 39,2 и 38,2 на отрезках из 10 матчей).

Ранее в этом сезоне в матче с «Ютой» Эмбиид набирал 59 очков.

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