Василий Карасев: «Что сказал команде в перерыве? Такие слова в эфире говорить нельзя»

Главный тренер МБА Василий Карасев признался, что полностью доволен игрой своей команды в матче против «Локомотива-Кубань» в Лиге ВТБ (89:76).

«Я полностью доволен тем, что показала команда. В первой половине у нас были проблемы на подборе, но мы их исправили.

Что сказал команде в перерыве? Такие слова в эфире говорить нельзя. Если серьезно, то просто обратили внимание на ошибки, попросили избежать их. Ребята с этим справились», – сказал Карасев.

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