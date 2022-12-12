Василий Карасев – о матче с «Локо»: «Все в наших руках»

Главный тренер МБА Василий Карасев поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».

«Предстоящая встреча будет сильно отличаться от игры в Краснодаре. Тогда только набирал обороты, сейчас команда действует совсем иначе, да и у нас произошли изменения.

Сезон преподносит нам сюрпризы, но это рабочие моменты, с которыми мы должны справляться. В любом случае, я убежден, что все в наших руках и результат матча будет зависеть от того, насколько мы будем биться и показывать тот баскетбол, который хотим и должны демонстрировать. Ну и, конечно, в нынешних условиях нам не помешает толика везения», – заявил Карасев.

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