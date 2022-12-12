Единая лига ВТБ. МБА примет «Локомотив-Кубань»
В понедельник, 12 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ дебютант турнира МБА в Москве примет краснодарский «Локомотив-Кубань».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 12 декабря, 19.30, «Баскет Холл Москва»
Положение команд: ЦСКА – 15-0, УНИКС – 14-2, Зенит – 12-3, МБА – 10-5, Локомотив-Кубань – 9-6, Нижний Новгород – 9-7, Самара – 6-9, Парма – 5-10, Автодор – 5-10, Енисей – 3-13, Астана – 1-12, Минск – 1-13.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Спасибо США за зимнее время, а баскетбольным богам – за здорового Энтони Дэвиса. Мои любимые игроки и команды ноября
«Байден отдал слишком много за нее». Американцам не сильно понравился обмен Бриттни Грайнер
Комментарии