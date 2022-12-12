Единая лига ВТБ. МБА примет «Локомотив-Кубань»

В понедельник, 12 декабря, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ дебютант турнира МБА в Москве примет краснодарский .

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 15-0, УНИКС – 14-2, Зенит – 12-3, – 10-5, Локомотив-Кубань – 9-6, Нижний Новгород – 9-7, Самара – 6-9, Парма – 5-10, Автодор – 5-10, Енисей – 3-13, Астана – 1-12, Минск – 1-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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