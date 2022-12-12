Джейсон Тейтум: «Поражение от «Уорриорз» не повлияет на ход сезона»

Форвард прокомментировал неудачное выступление в матче против «Голден Стэйт» (107:123).

Тейтум завершил встречу с показателями 18 очков (6-21 с игры, 2-9 из-за дуги), 6 подборов, 2 передачи, 3 перехвата и 1 блок-шот за 40 минут на площадке.

«Сегодняшняя игра, вероятно, была более значимой для журналистов чем для нас. Это всего лишь один матч. Мы хотим побеждать в каждой встрече, но это сложно. Проигрывать всегда неприятно, особенно когда выступаешь хорошо, но это не повлияет на ход сезона. Мы проводим отличный сезон, но сейчас проиграли. Все дело в том, как мы отреагируем.

Возможно, я сыграл не лучшим образом, не реализовал несколько простых бросков. Обычно я преувеличиваю важность хороших и плохих матчей, но с этим покончено. После сегодняшнего матча я могу только немного отдохнуть, посмотреть какой-нибудь фильм и подготовиться к игре в понедельник. Честно говоря, я думаю именно так», – сказал Тейтум.

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