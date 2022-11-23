Карри, Митчелл и Халибертон лидируют в НБА по проценту попадания при самостоятельно созданных ситуациях для броска

Представлены лидеры нового сезона НБА по эффективному проценту попадания с игры при самостоятельно созданных ситуациях для броска (без ассистента).

Лидеры НБА по эффективному проценту попадания с игры во время бросков без ассистентов:

1. ( ), 62,4%

2. Донован Митчелл ( ), 60,9%

3. Тайриз Халибертон ( ), 60,6%

4. Де’Аарон Фокс («Сакраменто»), 59,0%

5. Боян Богданович ( ), 57,4%.

Эффективный процент попадания с игры (eFG%) делает поправку на ценность трехочковых.

Лопатин точнее Карри, Мартюк подбирает лучше Зайона. Инфографика лидеров Единой Лиги и НБА