Карри, Митчелл и Халибертон лидируют в НБА по проценту попадания при самостоятельно созданных ситуациях для броска

Теги рейтинги Кливленд Детройт Голден Стэйт Индиана Сакраменто НБА Стефен Карри Боян Богданович Де'Аарон Фокс Донован Митчелл Тайриз Халибертон Баскетбол

Представлены лидеры нового сезона НБА по эффективному проценту попадания с игры при самостоятельно созданных ситуациях для броска (без ассистента).

Лидеры НБА по эффективному проценту попадания с игры во время бросков без ассистентов:

1. Стефен Карри («Голден Стэйт»), 62,4%

2. Донован Митчелл («Кливленд»), 60,9%

3. Тайриз Халибертон («Индиана»), 60,6%

4. Де’Аарон Фокс («Сакраменто»), 59,0%

5. Боян Богданович («Детройт»), 57,4%.

Эффективный процент попадания с игры (eFG%) делает поправку на ценность трехочковых.

Лопатин точнее Карри, Мартюк подбирает лучше Зайона. Инфографика лидеров Единой Лиги и НБА

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные