Карри, Митчелл и Халибертон лидируют в НБА по проценту попадания при самостоятельно созданных ситуациях для броска
Представлены лидеры нового сезона НБА по эффективному проценту попадания с игры при самостоятельно созданных ситуациях для броска (без ассистента).
Лидеры НБА по эффективному проценту попадания с игры во время бросков без ассистентов:
1. Стефен Карри («Голден Стэйт»), 62,4%
2. Донован Митчелл («Кливленд»), 60,9%
3. Тайриз Халибертон («Индиана»), 60,6%
4. Де’Аарон Фокс («Сакраменто»), 59,0%
5. Боян Богданович («Детройт»), 57,4%.
Эффективный процент попадания с игры (eFG%) делает поправку на ценность трехочковых.
Лопатин точнее Карри, Мартюк подбирает лучше Зайона. Инфографика лидеров Единой Лиги и НБА
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