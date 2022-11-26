Боян Богданович получил травму после того, как на его ногу наступил Торри Крэйг

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Свингмен «Детройта» Боян Богданович получил травму в концовке матча с «Финиксом» (102:108).

Богданович травмировался на последней минуте после того, как на его голеностоп наступил форвард «Санз» Торри Крэйг. Хорват рухнул на паркет и схватился за колено, позже он покинул площадку лишь с посторонней помощью.

Главный тренер «Пистонс» Дуэйн Кейси был очень недоволен эпизодом, вышел на площадку и начал спорить с судьями.

Богданович набрал 19 очков, 4 подбора и 3 передачи.

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