Боян Богданович получил травму после того, как на его ногу наступил Торри Крэйг

Свингмен получил травму в концовке матча с (102:108).

Богданович травмировался на последней минуте после того, как на его голеностоп наступил форвард «Санз» Торри Крэйг. Хорват рухнул на паркет и схватился за колено, позже он покинул площадку лишь с посторонней помощью.

Главный тренер «Пистонс» был очень недоволен эпизодом, вышел на площадку и начал спорить с судьями.

Богданович набрал 19 очков, 4 подбора и 3 передачи.

Гилджес-Александер ворвался на уровень MVP быстрее, чем «Оклахома» перестроилась. Это может быть проблемой?

Логотип «Лейкерс» стабильно фигурирует среди лучших и стильных. Хотя практически не меняется с древних времен