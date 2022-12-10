«Олимпиакос» обновил рекорды клуба по количеству очков и передач в матче Евролиги

Греческий «Олимпиакос» установил сразу несколько новых рекордов клуба в сегодняшнем победном матче против «Виртуса» (117:71) в 12-м туре Евролиги.

Набрав 117 очков, «Олимпиакос» побил рекорд клуба по результативности. Предыдущий рекорд – 113 очков – был установлен в игре против в 2007 году.

Игроки «Олимпиакоса» также сделали в матче 33 передачи, побив рекорд клуба – 29 передач.

Кроме того, команда Георгиоса Барцокаса обновила рекорд по коэффициенту полезности – 160 баллов. Предыдущий рекорд – 142.

Также «Олимпиакос» повторил личный рекорд по количеству точных трехочковых, реализовав 18 из 31 из-за дуги (58%).