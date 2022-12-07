Кайл Кузма: «У меня уходит час на выбор одежды для матча»

Форвард «Вашинтона» рассказал о том, как подбирает одежду, в которой появляется на матчах.

«В ночь перед выездом мне требуется час, чтобы собраться. У меня уходит час на выбор одежды для матча. Я примеряю три или четыре разных комплекта. Я такой: «Аааа, что же выбрать». Я отношусь к этому серьезно, таков уж я. Даже если я иду на ужин, а не на матч, могу примерить три наряда», – признался Кузма.

27-летний баскетболист известен тем, что нестандартно одевается перед матчами. Год назад он прибыл на игру в огромном розовом свитере с длинными рукавами. Наряд вызвал бурную реакцию общественности. В сентябре Кузма участвовал в показе во время Недели моды в Нью-Йорке.

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