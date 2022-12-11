«10 месяцев слушала русский язык в тюрьме, хочу поговорить». Спецпосланник Байдена рассказал о поведении Грайнер после освобождения
Специальный посланник президента США Джо Байдена по делам заложников Роджер Карстенс рассказал о поведении Бриттни Грайнер во время перелета сразу после освобождения.
«Я сказал ей: «Бриттни, ты многое перенесла за эти 10 месяцев. Пожалуйста, присаживайся, чувствуй себя свободно, мы не будем тебе мешать. Она ответила: «Нет, я 10 месяцев слушала русский язык в тюрьме. Я хочу поговорить. Кто эти люди?».
И она прошла мимо меня и подошла к каждому члену нашей команды, посмотрела им в глаза, пожала руки и расспросила о них, узнала имена, установила с ними личную связь. Это было действительно потрясающе. Мы летели около 12 часов, и все это время она просто разговаривала.
Она показалась мне умным, чувственным, скромным, интересным и патриотичным человеком. Но, прежде всего, честным. Жаль, что мне пришлось встретиться с Бриттни при таких обстоятельствах, но я действительно был очень рад возможности познакомиться с ней», – заявил Карстенс.
Центровая УГМК и сборной США была приговорена российским судом к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков. Она была освобождена в результате обмена на россиянина Виктора Бута, осужденного в США за торговлю оружием. Процедура по обмену Бута на Грайнер состоялась 8 декабря в аэропорту Абу-Даби.
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