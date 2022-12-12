Разыгрывающий «Лейкерс» дал интервью немецким журналистам и рассказал, сколько сезонов хочет провести в НБА его звездный одноклубник перед тем, как завершить карьеру.

«Леброн рассказал мне, что хочет отыграть еще 5-7 сезонов и завершить в 45 лет», – заявил Шредер.

37-летний Джеймс проводит 20-й сезон в . Он начал выступать в лиге в 2003 году.

В нынешнем розыгрыше форвард набирает 26,2 очка, 8,5 подбора, 6,3 передачи и 1,2 перехвата в среднем за игру.

Леброн готов пожертвовать концовкой карьеры ради сыновей. Откуда эта одержимость и что делать «Лейкерс»?