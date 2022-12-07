Василий Карасев: «Астана» усилилась двумя разыгрывающими, увеличилось количество опций в атаке»

Главный тренер МБА Василий Карасев перед матчем лиги ВТБ против «Астаны» отметил недавние изменение в составе казахстанской команды.

усилилась двумя разыгрывающими, соответственно, увеличились ротация и количество опций в атаке. Есть Майкл Майерс, хороший фактурный пятый номер, а у нас с габаритными центровыми возникают периодически проблемы.

Мы немного потеряли в скорости, но будем искать пути выхода из ситуации. В любом случае будем биться и играть на победу. Матч будет тяжелым, но перед своими болельщиками мы обязаны показывать хороший баскетбол», – сказал Карасев.

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