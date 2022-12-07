Василий Карасев: «3 четверти просто спали, видимо, решив, что можно выиграть у «Астаны» малой кровью»

Главный тренер МБА Василий Карасев остался недоволен игрой команды в матче лиги ВТБ против «Астаны» (81:59).

«В первую очередь, я должен отметить отличную игру «Астаны» – даже со всеми проблемами, они дали бой «Зениту», сегодня 35 минут показывали очень хороший баскетбол. Что касается нас, то три четверти просто спали, видимо, решив, что можно выиграть малой кровью. В конце стали показывать то, что должны были с самого начала», – заявил Карасев.

МБА выиграла заключительную четверть со счетом 28:10.

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