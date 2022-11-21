Виктор Вембаньяма набрал 30+9+5 и вывел «Метрополитан» в лидеры французской LNB

Главный претендент на первый номер драфта НБА-2023 Виктор Вембаньяма отметился результативной игрой в матче против (92:85) в чемпионате Франции.

18-летний баскетболист набрал 30 очков, 9 подборов и 5 блок-шотов за 36 минут на площадке. Он реализовал 10 из 19 бросков с игры (1-5 из-за дуги) и 9 из 11 попыток со штрафной линии.

Вембаньяма лидирует LNB по средней результативности – 22,4 очка. После победы над «Нантером» его возглавил турнирную таблицу чемпионата с результатом 7-1.

«На драфте он бы ушел выше Леброна... даже если бы сломал обе ноги». НБА уже помешалась на Вембаньяме